İsrail Gazze'deki mülteci kampını hedef aldı: 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda 100 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.
Kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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