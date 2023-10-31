Erdoğan'a Peskov'dan yanıt: 'BM, hâlâ tek mekanizma'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği günlük basın toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) alternatif oluşturma fikrini değerlendirdi.

ERDOĞAN'A YANIT

Peskov, Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüyle ifade ettiği fikir ve öneriye ilişkin bir soruya, "Birleşmiş Milletler sisteminin, dünya gündemindeki en hayati konulardaki büyük verimsizliğine rağmen, tek ve tartışmasız uluslararası mekanizma olmaya devam ettiğine inanıyoruz" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, yanıtında ayrıca "Bu sistem, daha önce çok karmaşık anlaşmaların ve fikir birliğinin ürünü olarak yaratılmıştı. Elbette ki Türk tarafının açıkladığı gibi bu girişim de en azından aynı fikir birliğini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.