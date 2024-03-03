İsrail, Eurovision için reddedilen şarkısının ismini ve sözlerini değiştirdi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Eurovision şarkısının söz yazarlarından EBU'nun kurallarına uyacak şekilde düzenleme yapılmasının istendiği bildirildi.

İsrail, Eurovision için reddedilen şarkısının ismini ve sözlerini değiştirdi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ederken, İsrail'in siyasi mesaj içerdiği için Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından "October Rain" isimli reddedilen Eurovision şarkısının ismini ve sözlerini değiştirdiği açıklandı.

Haaretz'in haberine göre, İsrail'i Eurovision'da temsil edecek "Hurricane" isimli şarkının daha önce EBU tarafından reddedilen "October Rain" şarkısı ve sözlerinin değiştirilmiş versiyonu olduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Eurovision şarkısının söz yazarlarından EBU'nun kurallarına uyacak şekilde düzenleme yapılmasının istendiği bildirildi.

10 MART'TA PAYLAŞILACAK

KAN'ın yazılı açıklamasında, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un tavsiyeleri üzerine alındığı belirtilirken, şarkının kamuoyuyla 10 Mart'ta paylaşılacağını duyurdu.

İsrail'in sunduğu "October Rain" EBU tarafından siyasi mesaj taşıdığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin yarışmaya sunduğu ikinci şarkı "Dance Forever" da ilk şarkıyla aynı gerekçelerle reddedilmişti.

İsrail basını, "Dance Forever" adlı şarkıda da İsrail'in yarışmaya sunduğu ilk şarkı "October Rain" gibi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki saldırısına atıf yapıldığını belirtmişti.

Etiketler
İsrail
Papa Franciscus'dan Gazze çıkışı: "Yeter artık lütfen" Papa Franciscus'dan Gazze çıkışı: "Yeter artık lütfen"
Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor
İsrail ordusu Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu İsrail ordusu Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
En akıllı 5 burç belli oldu En akıllı 5 burç belli oldu
Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin
Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı