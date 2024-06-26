İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti

Hizbullah ile İsrail arasında sınırda yaşanan gerginlik sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret ederek askeri tatbikatı izledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti. Netanyahu, ziyareti sırasında 55. Yedek Paraşütçü Tugayı'nın tatbikatını izledi.

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Netanyahu, Hizbullah ile savaş çıkması halinde İsrail'in bu cephede de zafer kazanacağını iddia etti.

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Kaynak: İHA

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