İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken çelişkili açıklama: 'Ateşkes teklifinin kararlılıkla arkasındayız'

İsrail, ABD'nin Gazze'de ilan ettiği 3 aşamalı ateşkes teklifine destek verdiğini açıklarken, saldırılarına devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmede, ateşkes teklifinin "kararlılıkla arkasında olduklarını" öne sürdü. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ateşkes çağrılarının ne kadar samimi olduğu tartışma konusu oldu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında ülkesinin Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara değinen Gallant, “ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını” ileri sürdü.

İsrail ve ABD’nin Gazze’ye saldırılarda “aynı hedefleri olduğunu” iddia eden Gallant, İsrail'in Biden’ın ateşkes teklifini “kabul ettiği ve kararlılıkla arkasında olduğunu” savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önceki bir röportajında Gazze’de "kısmi bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu" belirtmesine rağmen İsrail’in Biden’ın ateşkes teklifine “bağlı olduğunu” savunmuştu.

Kaynak: AA