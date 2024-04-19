İsrail askerleri evini bastığı Filistinli gencin üzerine köpek saldı

İsrail askerleri gözaltına almak için evini bastığı ve o sırada yatağında yatmakta olan Filistinli gencin üzerine köpek saldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, evinde yatağında yattığı sırada eğitimli bir köpek tarafından saldırıya uğrayan Filistinli genç adamın acı içinde kıvrandığı görülüyor.

Köpeğin saldırısının ardından odaya el fenerleriyle ağır silahlı İsrail askerleri giriyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti yakınlarında Şuveyke bölgesinde yaşandı.

Köpekli saldırının ardından İsrail askerlerince gözaltına alınan Filistinli gencin Useyd Taha olduğu belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin resmi kurumlarının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli öldü, 4 bin 800 Filistinli yaralandı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli de gözaltına alındı.