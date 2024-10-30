İspanya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 95'e Yükseldi

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı yükseldi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

İspanya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 95'e Yükseldi

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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Kaynak: İHA

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