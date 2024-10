İspanya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 95'e Yükseldi

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İHA