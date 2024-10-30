Anne ve İki Çocuğunun Feci Sonu: Niagara Şelalesi’nden Atlayarak İntihar Ettiler

Dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nde bir anne iki çocuğuyla birlikte intihar etti. Niagara Şelalesi’ne atlayan anne ve 2 çocuğun öldüğü bildirildi.

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Anne ve İki Çocuğunun Feci Sonu: Niagara Şelalesi’nden Atlayarak İntihar Ettiler

ABD ile Kanada sınırı arasında yer alan dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nde bir anne, iki çocuğuyla birlikte intihar etti. New York Eyalet Polisi, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek, annenin 33 yaşında, çocukların ise 9 yaşında ve 5 aylık olduğunu aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, annenin çocuklarıyla birlikte yerel saatle 21.00’de Niagara Şelalesi’nde yer alan Luna Adası'ndaki korkuluğun üzerinden kasıtlı olarak şelaleye atladığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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