İşkence Merkezi Sednaya Artık Çevrimiçi Gezilebilecek

Suriye’de işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi, sanal gerçeklik teknolojisiyle çevrimiçi ziyarete açıldı. Projenin amacı, işlenen insanlık suçlarını belgelemek.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak ün kazanan Sednaya Hapishanesi, sanal gerçeklik teknolojisiyle erişime açıldı. Şam’daki Suriye Milli Müzesi’nde sergilenen proje sayesinde ziyaretçiler, hapishanenin içini dijital ortamda gezebilecek. Hapishaneleri kayıt altına alma girişiminde yer alan Hasan İbrahim, “Hem Esad rejimi hem de farklı silahlı gruplar tarafından işlenen suçları belgeliyoruz. Daha önce IŞİD hapishanelerini sanal ortamda sergilemiştik, şimdi Esad rejiminin cezaevlerine odaklandık” dedi. Sednaya’nın bu kayıtlar arasında en büyük ve en kritik hapishane olduğunu vurguladı.

PROJE GENİŞLEYECEK

Ekipten Amr Hayto, “Hapishanelerdeki yönetim biçimini, tutukluların akıbetlerini ve günlük yaşamlarını tanık ifadeleriyle kayıt altına alıyoruz. Duvarlara kazınmış yazılar bile bu belgelerin parçası” dedi. Hayto ayrıca, ilerleyen dönemde Suriye’deki tüm hapishaneleri kapsayan sanal gerçeklik projeleri hedeflediklerini duyurdu.

