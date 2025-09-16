İsrail Lübnan'ı Vurdu, Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun Lübnan’ın Nebatiye kentine saldırılarında 4’ü çocuk 8 sivil yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 8 sivil yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildikleri kaydedildi.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Kaynak: AA