İş İnsanına Havaalanında Suikast! Dünyanın En Tehlikeli Suç Örgütüyle İlgili Her Şeyi Anlatacaktı...

Yalnızca Brezilya'nın değil Güney Amerika kıtasının en büyük şehri Sao Paulo'daki uluslararası Guarulhos Havalimanı'nda bir suikast gerçekleşti. Silahlı saldırganların hedefinde, Brezilya'nın en güçlü çetelerinden biriyle bağlantısı olduğu bilinen iş insanı Antônio Vinicius Gritzbach vardı.

İTİRAF PAZARLIĞI YAPIYORDU

Yerel medya, Gritzbach'ın Brezilya'dan tüm dünyaya yayılan Primeiro Comando da Capital (PCC) veya diğer adıyla Birinci Başkent Komutanlığı adlı örgüte dair bildiklerini anlatmak için kısa süre önce savcılıkla itiraf pazarlığı yaptığını yazdı. Haberlere göre, kripto para uzmanlığıyla bilinen iş insanı Antônio Vinicius Gritzbach savcılıkla görüşmesinin ardından PCC'den ölüm tehditleri aldı.

SUİKAST TİMİ TERMİNALDE BEKLEDİ

Guarulhos Havalimanı'nın güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırı, yerel saatle 16.03'te gerçekleşti. Havalimanı terminalinde bekleyen bir araçta, suikast timi vardı. Valiziyle havalimanından çıkan PCC'nin eski üyesi Gritzbach'ı bekliyorlardı.

HAFİF MAKİNELİ TÜFEKLERLE İNİP PUSU KURDULAR

Araçtan ellerindeki hafif makineli tüfeklerle inen iki kapüşonlu erkek, kripto para uzmanına pusu kurdu. Saldırganlar Gritzbach'a hedef alırken, iş insanı valizini düşürüp kaçmayı denedi. Ancak birçok kurşun isabet eden kripto para uzmanı olay yerinde öldü.

HAVALİMANINDA KAOS YAŞANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarında bir otobüse binmeye hazırlanan Antônio Vinicius Gritzbach'a yakın mesafeden defalarca ateş açıldığı, otobüsün önünden beyaz bir duman ortaya çıktığı ve havalimanında büyük bir kaos yaşandığı görüldü.

ADLİ AF VE KARA PARA AKLAMA CEZASININ DÜŞÜRÜLMESİNİ ÖNERDİ

Brezilyalı yetkililer PCC'nin milyonlarca dolarını aklayan Gritzbach'tan operasyonun nasıl yürütüldüğünü anlatmasını istiyordu. İş insanı, savcılıkla yapacağı itiraf anlaşmasının bir parçası olarak çetenin diğer üyelerinin yerinin belirlenmesi ve belgelerin teslim edilmesi için yardım sözü verdi. Savcılık ise bunun karşılığında Gritzbach'a adli af ve kara para aklama cezasının düşürülmesini önerdi.

Yerel medya, kripto para uzmanının bir zamanlar Birinci Başkent Komutanlığı'nda kilit bir oyuncu olduğunu bildiriyor.

ÇETE 31 YIL ÖNCE 8 MAHKUMLA KURULDU

31 yıl önce Sao Paulo'daki bir cezaevinde kanlı bir futbol maçının ardından sekiz mahkum tarafından kurulan Birinci Başkent Komutanlığı ya da kısaca PCC, 2020'lere gelindiğinde 30 bini aşkın üyeye ulaştı.

Brezilya'nın en güçlü suç örgütüne dönüşen PCC, önce Güney Amerika'ya yayıldı. Ardından Karayipler'e uzandı, Afrika ve Avrupa'da etkinlik elde etti. Geçen yıl yalnızca Portekiz'de hazırlanan bir polis raporu, çetenin başkent Lizbon'da bin iş ortağı olduğunu ortaya koydu.

'DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SUÇ ÖRGÜTÜ'

Birkaç yıl önce haber sitesi VICE’a konuşan Stratejik ve Ulusal Çalışmalar Merkezi araştırmacısı Ryan Berg, PCC'yi 'henüz adını bile duymadığınız en güçlü, en gelişmiş, en tehlikeli suç örgütü' olarak tanımladı.

MARCOLA LAKAPLI LİDER GRUBU HAPİSTEN YÖNETİYOR

Birinci Başkent Komutanlığı'nı halihazırda hapishanede olan 'Marcola' lakaplı Marcos Willians Herbas Camacho yönetiyor. Brezilya'daki uyuşturucu pazarının yarıdan fazlasını kontrol eden çete, ülke tarihine geçen banka soygunlarına imza attı.

DEVASA BİR ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ

Üyelerinin çoğunu hapishanelerden bulan grup, sendika gibi örgütlendi ve mahkumlardan aylık aidatlar topladı. Bugüne gelindiğinde bütün üyeleri hakkında kişisel dosyaların tutulduğu, finansal tabloların Excel dosyalarıyla izlendiği devasa bir organizasyona dönüştü.

Chicago Üniversitesi’nde Latin Amerika ve kartel uzmanı Benjamin Lessing, "Sadece bir suç örgütü, bir devlet düşmanı ya da şiddete meyilli bir örgüt olarak baktığımızda hikâyenin yarısını kaçırıyoruz. PCC bir idari yapılanma" diyor.

KATILMAK KOLAY, ÇIKMAK İMKANSIZ

Sao Paulolu yetkililer, Birinci Başkent Komutanlığı adlı grubun 2023'te uluslararası kokain kaçakçılığından yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Brezilya ve diğer ülkelerde PCC'ye katılmak fazlasıyla kolay ancak çıkmak neredeyse imkansız. Özellikle üst düzey liderler için çeteden ayrılıp hayatta kalmak söz konusu değil.

Grubun liderlerinden Japones lakaplı Geraldo de Souza Pereira Neto, dört yıl önce çeteden ayrılmak istedi. Birinci Başkent Komutanlığı, bir cezaevinde kalan Japones'i hücresinde asarak öldürdü.