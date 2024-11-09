Gazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 400 gündür düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 44 artarak 43 bin 552'ye çıktı. Yaralı sayısı ise 81 artarak 102 bin 765'e yükseldi.

Gazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 Oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 400 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 Oldu - Resim : 1

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının da 102 bin 765'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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