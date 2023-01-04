İranlı oyuncu Terane Alidusti serbest bırakıldı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestoları 'kışkırttığı' iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Terane Alidusti, serbest bırakıldı.

Oyuncunun avukatı, sabah saatlerinde sanatçının senet karşılığında şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını açıklamıştı. Alidusti'nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aktris Alidusti, ülkedeki protestolara destek vermek amacıyla sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamış, 17 Aralık'ta 'rejim karşıtı gösterilere destek vermek', 'doğru olmayan içerikler paylaşmak' ve 'eylemleri kışkırtmak' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

'KAN DÖKÜLMESİNİ SEYREDENLER İNSANLIĞIN YÜZ KARASIDIR'

Alidusti, 2016 yılında En İyi Yabancı Film Oscar’ını alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile tanınıyor. Aktris, Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara destek olmak için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilere katıldığı gerekçesiyle idam edilen Muhsin Şikari'nin öldürülmesine de tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda 476 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü aktarmıştı.