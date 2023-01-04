Yunanistan'ı sarsan skandal için özel ekip kuruluyor

Yunanistan'da İletişim Güvenliği Başkanlığının (ADAE) dinleme skandalına ilişkin iddiaları araştırmak amacıyla ülkede hizmet veren telekomünikasyon şirketlerini denetleyecek özel bir ekip kurma kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan'ı sarsan skandal için özel ekip kuruluyor

Yunan basınında yer alan haberlerde, denetim ekibinin, ülkede hizmet veren tüm telekomünikasyon şirketleriyle temasa geçerek bu şirketlere belirli kişiler için "dinleme talimatı" verilip verilmediğini araştıracağı belirtildi.

Bu çerçevede, ADAE Başkanı Hristos Ramos'un ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan, 7 Aralık'taki talebine ilişkin olarak dinlenilmiş olması muhtemel telefon numaralarından oluşan bir listeyi kuruma bildirmesini talep edeceği belirtildi.

Çipras, 7 Aralık'ta ADAE'yi ziyaret ederek siyasi lider ve ana muhalefet lideri kimliğiyle son üç yılda imzalanmış dinleme kararlarına erişim talep etmişti.

Dinleme skandalı nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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