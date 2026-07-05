İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney'e Görkemli Veda: Cenaze Namazına Yüz Binler Katıldı

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine yüz binlerce İranlı akın etti.

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İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney'e Görkemli Veda: Cenaze Namazına Yüz Binler Katıldı
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ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın ilk gününde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney ve aile üyeleri için başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

YÜZ BİNLER AKIN ETTİ

İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.​​​​​​​

Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

Kaynak: AA

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