İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney'e Görkemli Veda: Cenaze Namazına Yüz Binler Katıldı

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ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın ilk gününde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney ve aile üyeleri için başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

YÜZ BİNLER AKIN ETTİ

İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.​​​​​​​

Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu.

🔴 ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney için kılınan cenaze namazına yüz binler katıldıhttps://t.co/ls4itqE8Hr pic.twitter.com/oLyd9b2LCn — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 5, 2026

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

Kaynak: AA