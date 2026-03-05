İran'dan Nahçivan'a Düşen Füze İle İlgili Çarpıcı Açıklama: 'Komşu Ülkelere Saldırmıyoruz. Azerbaycan'ı Hedef Almadık'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü. İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

AZERBAYCAN'DAN İRAN'A REST

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na ve diğer sivil altyapılara İran Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirildi. Gerçekleştirilen saldırıların ayrıntılarının ve kullanılan İHA'ların teknik özelliklerinin yetkililer tarafından araştırıldığı kaydedildi.

Hiçbir askeri zorunluluk bulunmadığı halde sivil altyapının hedef alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, yaşanan olaydan tamamen İran’ın sorumlu tutulduğu ifade edildi. Ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak, sivil halkın ve altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın gerekli misilleme adımlarını hazırladığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı eylemlerinin cevapsız bırakılmayacağı vurgulandı.

İRAN: AZERBAYCAN'I HEDEF ALMADIK

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gharibabadi, Azerbaycan'a düşen dronlarla ilgili, "Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz; İran Azerbaycan'ı vurmadı. İran'ın politikası sadece bölgedek aktif olan ve sivilleri vurmak için kullanılan düşman üslerinin vurulması yönünde." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi, bugün Azerbaycan'daki Nahçivan Havalimanı'na düşen İran dronu hakkında, 'Komşu ülkelere saldırmıyoruz. Azerbaycan'ı hedef almadık' açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA