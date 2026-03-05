Azerbaycan'dan İran'a Misilleme Uyarısı: 'İHA Saldırıları Cevapsız Kalmayacak'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran tarafından Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na ve sivil altyapıya düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını kınayarak, gerekli misilleme tedbirlerinin hazırlandığını ve bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na ve diğer sivil altyapılara İran Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirildi. Gerçekleştirilen saldırıların ayrıntılarının ve kullanılan İHA'ların teknik özelliklerinin yetkililer tarafından araştırıldığı kaydedildi.

Hiçbir askeri zorunluluk bulunmadığı halde sivil altyapının hedef alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, yaşanan olaydan tamamen İran’ın sorumlu tutulduğu ifade edildi. Ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak, sivil halkın ve altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın gerekli misilleme adımlarını hazırladığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı eylemlerinin cevapsız bırakılmayacağı vurgulandı.

5'inci Madde Uygulanacak mı? NATO: Türkiye'de Füze Düşürülmesi Ciddi Bir Olay5'inci Madde Uygulanacak mı? NATO: Türkiye'de Füze Düşürülmesi Ciddi Bir OlayDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Azerbaycan İran
Son Güncelleme:
5'inci Madde Uygulanacak mı? NATO: Türkiye'de Füze Düşürülmesi Ciddi Bir Olay 'Türkiye'de Füze Düşürülmesi Ciddi Bir Olay'
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli Mevkidaşı Katz İle Görüştü: 'Sonuna Kadar Devam Edin, Yanınızdayız' ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli Mevkidaşı Katz İle Görüştü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar...
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Çıkış
İran'dan Açıklama Geldi: 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık' 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık'