Azerbaycan'dan İran'a Misilleme Uyarısı: 'İHA Saldırıları Cevapsız Kalmayacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na ve diğer sivil altyapılara İran Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirildi. Gerçekleştirilen saldırıların ayrıntılarının ve kullanılan İHA'ların teknik özelliklerinin yetkililer tarafından araştırıldığı kaydedildi.

Hiçbir askeri zorunluluk bulunmadığı halde sivil altyapının hedef alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, yaşanan olaydan tamamen İran’ın sorumlu tutulduğu ifade edildi. Ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak, sivil halkın ve altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın gerekli misilleme adımlarını hazırladığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı eylemlerinin cevapsız bırakılmayacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA