İran'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

İran'da dün düzenlenen çifte bombalı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Telegram hesabından yapılan duyuruda 84 kişinin öldüğü saldırının grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

"İNTİKAM ALACAĞIZ"

İran, ülkede 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nden bu yana yaşanan en büyük ve en kanlı saldırının ardından eylemin sorumlularından "intikam" alınacağını bildirdi.