İsrail Gazze'de 22 bin 438 kişiyi katletti

İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.

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İsrail Gazze'de 22 bin 438 kişiyi katletti

İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e yükseldiğini duyurdu.

Yaralı sayısı da 57 bin 614'e çıktı.

7 EKİM'DEN BU YANA SÜREN SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Ayrıca, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, 2 Ocak'ta Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.

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