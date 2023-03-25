İran’daki depremde yaralı sayısı 165’e yükseldi

İran’ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 165’e yükseldi.

İran’daki depremde yaralı sayısı 165’e yükseldi

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün yerel saatle 06.46’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı arttı.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan yaptığı açıklamada, “Depremde yaralananların sayısı 165’e yükseldi. Yaralılardan 139’unun tedavileri ayakta yapıldı, 26’sının ise hastaneye yatışları gerçekleştirildi ve tedavileri devam ediyor” dedi. Mutemediyan, “Şu ana kadar yapılan incelemelerde depremin büyük bir hasara neden olmadığı görülüyor, ancak hasarın boyutu incelemeler tamamlandığında açıklanacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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