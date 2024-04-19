İran'da uçuşlar askıya alındı

İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

İran'da uçuşlar askıya alındı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini ancak seslerin kaynağının henüz belli olmadığını belirtişti.

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