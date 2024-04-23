İran'da sel felaketi: Vatandaşlara 'timsah' uyarısı

İran sel felaketine teslim oldu. Sulara kapılan 8 kişi hayatını kaybederken yetkililerden dikkat çeken bir uyarı geldi. Sel sebebiyle timsahların doğal yaşam alanlarından çıktığı ve şehirlere inebileceği belirtildi.

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İran'da sel felaketi: Vatandaşlara 'timsah' uyarısı

Fırtına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’ın ardından İran’ı da vurdu. Sel, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletiyle Hürmüzgan eyaletini etkiledi.

Resmî haber ajansı IRNA’ya konuşan Sistan-Belucistan Kriz Merkezi Başkanı Mecid Muhibbi, sel sularına kapılan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TİMSAHLAR ŞEHRE İNDİ

Sistan-Belucistan Çevre Ajansı’nın yayımladığı açıklamada, sel nedeniyle timsahların doğal hayat alanlarından çıktığı ve şehirlere inebileceği uyarısı yapıldı. Bilimsel adı Crocodylus palustris olan ve bataklık timsahı diye de bilinen bu tür, genellikle İran’ın güneyinde ve Hindistan’da görülüyor. Eyalet sakinlerinden, sel suları tamamen çekilene kadar bataklık, sulak bölgeler ve yaban hayat alanlarının yakınlarına gitmemeleri istendi.

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