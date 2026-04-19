İran'da Normalleşme Adımı, Yeniden Başlatıyorlar

İran'dan ateşkes süreci devam ederken normalleşme adımı geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkede sivil uçuşların kademeli şekilde yeniden başlatılacağını duyurdu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Sivil Havacılık Kurumu ülkedeki hava trafiğinin normale dönmesi amacıyla hazırlanan yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Yapılan açıklamada, durdurulan sivil havacılık faaliyetlerinin dört ayrı aşama halinde yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi. Belirlenen planlama kapsamında ilk etapta yalnızca aktarmalı uçuşların gerçekleştirilmesine onay verileceği aktarıldı. Sürecin ikinci aşamasında ise ülkenin doğu kesiminde yer alan havalimanlarından yapılacak seferlerin başlatılacağı kaydedildi.

Planlamanın üçüncü safhasında, başkent Tahran'da bulunan ve ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda ağır hasar alan Mehrabad ile İmam Humeyni havalimanlarının yeniden kullanıma açılacağı ifade edildi. Normalleşme adımlarının son aşamasında da batı bölgelerindeki havalimanlarının hava trafiğine dahil olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

