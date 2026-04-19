Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü 14 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimliği belirsiz bir kişinin başkent Kiev’de gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü 14 Yaralı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de sivilleri hedef alan silahlı bir saldırı düzenlendiğini ve saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Meydana gelen olayın tüm detaylarının polis ve Ukrayna Güvenlik Servisi ekiplerince incelendiğini belirten Zelenskiy, olaydaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

6 ÖLÜ 14 YARALI

Saldırganın bazı sivilleri rehin aldığını aktaran Zelenskiy, rehinelerden birinin öldürüldüğünü, dördünün ise ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Sokaktaki 4 kişiyi de hedef alarak öldüren saldırganın eylemlerinde ağır yaralanan bir kadının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade eden Zelenskiy, saldırıda yaralanan ve aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 14 kişinin de tedavisinin sürdüğünü belirtti.

FAİL RUSYA DOĞUMLU

Olayın failine ilişkin istihbarat bilgilerini de paylaşan Zelenskiy, saldırganın silahla sokağa çıkmadan önce bir daireyi ateşe verdiğinin tespit edildiğini duyurdu. Rusya doğumlu olduğu ve uzun bir süre Donetsk bölgesinde ikamet ettiği saptanan failin, geçmişte de çeşitli adli suçlardan sabıkasının bulunduğunu bildiren Zelenskiy, Ukrayna makamlarının, saldırının olası motivasyonlarını ve arka planını tüm yönleriyle doğrulamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: DHA

