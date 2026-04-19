Mansur Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha

İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, izin verilen soruşturmanın konusu, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde yapılan "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili olduğu belirtildi.

YAVAŞ VE 11 ÇALIŞANI KAPSIYOR

Soruşturma izni ise "yüksek maliyetli çelik kirişlerin düşük maliyetli betonla değiştirilerek yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla" Yavaş ve beraberindeki 11 çalışanı kapsıyor.

'40 MİLYON LİRALIK HAKSIZ MENFAAT'

Bu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi.

YAVAŞ HAKKINDA İKİNCİ SORUŞTURMA İZNİ

Mansur Yavaş hakkında geçen hafta da, 2023’teki bir seçim mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verilmişti.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı' iddialarına ilişkin, "Konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır" açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldığı' yönünde bilgiler yer aldığı belirtilerek, "Ancak konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" denildi.

Kaynak: Sabah