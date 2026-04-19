İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı

ABD'nin boğaza uyguladığı abluka sürerken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi.

'TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GEÇERLİ DEĞİL'

Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi.

'ARAMIZDA HALA MESAFE VAR'

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti ancak aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu da sözlerine ekleyerek temkinli konuştu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İsrail'e destek mesajı paylaştı. Trump, “İnsanlar İsrail'i sevsin ya da sevmesin, İsrail, ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, gözü pek, sadık ve zekidirler ve çatışma ve stres anında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinin aksine, İsrail çok çalışır ve nasıl kazanacağını bilir!” ifadelerini kullandı.

