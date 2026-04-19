İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı

Hürmüz Boğazı çıkmazı devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve tekrar kapatması yalnızca bir gün sürerken, İran ordusu, Hürmüz Boğazı'yla ilgili Trump'ın değil kendi yaptıkları açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin boğaza uyguladığı abluka sürerken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi.

'TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GEÇERLİ DEĞİL'

Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi.

'ARAMIZDA HALA MESAFE VAR'

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti ancak aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu da sözlerine ekleyerek temkinli konuştu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İsrail'e destek mesajı paylaştı. Trump, “İnsanlar İsrail'i sevsin ya da sevmesin, İsrail, ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, gözü pek, sadık ve zekidirler ve çatışma ve stres anında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinin aksine, İsrail çok çalışır ve nasıl kazanacağını bilir!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Anlaşma Yapamazsak Yeniden Bombalarız' Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Anlaşma Yapamazsak Yeniden Bombalarız'
Yemen'de Alarm! BM'ye Göre 18 Milyon Kişi Açlık sınırında Yemen'de Alarm! BM'ye Göre 18 Milyon Kişi Açlık sınırında
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım: Düzenleme Askıya Alınıyor Kredi Kartı Limitlerinde Flaş Gelişme
Mansur Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha Yavaş Hakkında Bir Soruşturma İzni Daha
İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı İran'dan 'Hürmüz İçin Trump'ı Değil Bizi Dinleyeceksiniz' Çıkışı
Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı
Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı