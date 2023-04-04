İran’da Nevruz döneminde 821 kişi öldü

İran’da 19 günlük Nevruz dönemi boyunca şehirler arası yollarda meydana gelen trafik kazalarında 821 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 16 bin kişinin yaralandığı bildirildi.

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İran’da Nevruz döneminde 821 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, Nevruz'da yaşanan trafik kazalarının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hadiyanfer, 15 Mart-3 Nisan'a denk gelen nevruz dönemi boyunca kara yolu trafiğinin yüzde 40 arttığını belirtti.

Trafik kazalarındaki ölüm oranlarının geçen yıla göre yüzde 22 azaldığını dile getiren Hadiyanfer, bu yıl 821 kişinin kazalarda yaşamını yitirdiği aktardı. İranlı yetkili, Nevruz süresince meydana gelen kazalarda yaklaşık 16 bin kişinin de yaralandığını ifade etti.

İran'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanıyor. Ancak İranlılar genelde nevruz döneminde resmi tatili yıllık izinleriyle birleştirerek 1-2 haftalık tatile çıkıyor. Tatil günlerinde şehirler arası yollardaki kazalarda artış gözleniyor.

Kaynak: AA

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