İran'a ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi

ABD'nin 10 Husi savaşçıyı öldürmesi ve İngiltere'nin müdahale tehdidinin ardından İran' ait "Elburz" adlı savaş gemisi Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdi.

İran'a ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi

Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler arasında gerilim artarken İran'ın "Elburz" adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenliyor. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Kızıldeniz'de dün İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Son olarak İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı 'doğrudan harekete geçmeye hazır olduğunu' söylemişti.

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