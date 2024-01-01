Milli voleybolcu, Japonya'daki depreme yakalandı

Japonya 2024'ün ilk gününe depremle başladı. 7.4'lük deprem, tüm dünyada korkuya neden oldu. Filenin Sultanlarından Derya Cebeioğlu Japonya'daki depreme yakalandı.

Milli voleybolcu, Japonya'daki depreme yakalandı

Japonya'da forma giyen milli voleybolcumuz Derya Cebecioğlu, 7.4'lük depreme yakalandı.

Bugün meydana gelen 7.4 ve 5.7'lik depremler Japonya'yı bir kez daha sarstı. Dokuz kadar artçı deprem oldu; depremlerin ardından tsunami uyarısı verildi.

Japonya'da meydan gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya sebep oldu.
Filenin Sultanları'ndan Derya Cebecioğlu'nun formasını giydiği Kurobe, oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kurobe takımı, Derya Cebecioğlu’nun da içinde bulunduğu oyuncuların durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kurobe Aqua Fairies’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Deprem sonrasında tüm takım geçici olarak tahliye edildi ve herkes güvende. Artçı sarsıntılar devam ediyor, durum hâlâ tehlikeli. Herkes, lütfen ekstra dikkatli olsun.”

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