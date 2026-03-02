İran, Suudi Petrol Devi Aramco'nun Rafinerisini Vurdu! Tesis Kapatıldı, Gözler Petrol Fiyatlarında

İran, misilleme saldırılarında Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurdu. Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı. Tesis geçici süreyle kapatıldı.

Son Güncelleme:
İran, Suudi Petrol Devi Aramco'nun Rafinerisini Vurdu! Tesis Kapatıldı, Gözler Petrol Fiyatlarında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı’ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının, sabah saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından başladığı belirtildi. Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

İran, Suudi Petrol Devi Aramco'nun Rafinerisini Vurdu! Tesis Kapatıldı, Gözler Petrol Fiyatlarında - Resim : 1

TESİS KAPATILDI

Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SUUDİLERİN EN BÜYÜK RAFİNERİSİ

Ras Tanura Rafinerisi'nin günde 550 bin varil işleme kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor. Orta Doğu'nun en büyük rafinerilerinden biri olan tesisteki limandan Suudi Arabistan’ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'i yapılıyor.

Tesisteki olası aksamaların dünyada petrol fiyatlarına ciddi etkileri olacağı belirtiliyor.

Körfez Ülkeleri Savaşa Girecek mi? İran'ın Misillemeleri Devam Ediyor: İşte Vurulan NoktalarKörfez Ülkeleri Savaşa Girecek mi? İran'ın Misillemeleri Devam Ediyor: İşte Vurulan NoktalarDünya

ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın YeriABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın YeriEkonomi

Hürmüz Boğazı Kıskacı: Küresel Petrol Krizi Kapıda mı?Hürmüz Boğazı Kıskacı: Küresel Petrol Krizi Kapıda mı?Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Suudi Arabistan Saldırı
Son Güncelleme:
Körfez Ülkeleri Savaşa Girecek mi? İran'ın Misillemeleri Devam Ediyor: İşte Vurulan Noktalar Körfez Ülkeleri Savaşa Girecek mi? İşte Vurulan Noktalar
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi