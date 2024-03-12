İran, ABD'yi 2,5 milyar dolar tazminata mahkum etti

İran'da bir mahkeme, ABD'yi 2008'de Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısındaki iddia edilen rolü nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminata mahkum etti.

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İran, ABD'yi 2,5 milyar dolar tazminata mahkum etti

Tahran Uluslararası Hukuk Mahkemesi, terör saldırısının kurbanlarının yakınları ve saldırıda zarar görenlerin yakınlarından oluşan 116 kişinin açtığı davada, ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödemesi yönünde karara vardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, kararda, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun 2008'de Şiraz'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenlediğinin belirtildiği kararda, ABD hükümeti de söz konusu örgüte destek verdiği iddiasıyla 2 milyar 478 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

Cemşid Şarmehd adlı Almanya vatandaşı bir kişinin elebaşı olduğu söylenen ABD merkezli rejim karşıtı ve monarşi yanlısı örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Şarmehd, Şubat 2023'te yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "keyfi" olarak nitelediği Şarmehd hakkında verilen idam kararının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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