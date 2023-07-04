İran resmen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu!

Hindistan'da bugün yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında İran resmen tam üye oldu.

İran resmen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu!

Bugün Hindistan’da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nin Yeni Delhi bildirisine göre İran resmen, tam üye oldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" denildi.

İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de toplantıda video konferans yöntemiyle konuşurken  "İran, Şanghay İşbirliği Örgütünün, önemli göstergeler, kapasiteler ve ayrıcalıklı bir konumla büyüyen bir örgüt olduğuna ve İran'ın bu resmi üyeliğinin faydalarının tarihte yer bulacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Reisi, İran'ın örgütteki varlığının üye ülkeler arasında kolektif güvenliğin gelişmesine, sürdürülebilir kalkınmaya ve ilişkilerin genişletilmesine yol açacağını umduğunu söyledi.

ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticaretin ulusal para birimleri ile yapılması gerektiğini vurgulayan Reisi, şunları söyledi:

"Militarizmle birlikte Batı tahakküm sisteminin temel taşı haline gelen şeyin doların hakimiyeti olduğu artık oldukça açıktır. Bu nedenle adil bir uluslararası sistem oluşturmaya yönelik herhangi bir girişim, bölge içi ilişkilerde bu tahakküm aracının ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda örgütün üyeleri ile iş ortakları arasındaki uluslararası ticaret ve finansal alışverişlerde ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ciddi şekilde takip edilmelidir."

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