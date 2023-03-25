İran, Fransa'nın eylemleri güç kullanarak bastırmasına tepki gösterdi

Mahsa Jîna Amini'nin 'ahlak polisi'nin gözaltında katledilmesiyle ülke çapında protestoların yaşandığı İran'ın Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine karşı devam eden protestolar ve Fransa polisinin protestoculara yönelik şiddeti hakkında açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa hükümetine 'insan haklarına saygı ve barışçıl protestoculara karşı şiddetten kaçınma' çağrısında bulundu.

FRANSA'YA ÇAĞRI: İNSAN HAKLARINA RİAYET EDİN

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'da meclis baypas edilerek kabul edilen 'emeklilik reformu' karşıtı gösterilerde Fransa polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi.

Abdullahiyan, sosyal medya mesajında, "Fransa'da halkın barışçıl gösterilerinin bastırılmasını şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini insan haklarına riayet etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde sürdüren halkına karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

FRANSA VE İRAN'DA PROTESTOLAR

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Dün (24 Mart) ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin 'ahlak polisi'nin gözaltında katledilmesi üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti. İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ülkede protestolarla bağlantılı olarak mahkum edilen dört kişi de idam edildi.

Kaynak: AA