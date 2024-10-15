İran Avrupa Ülkelerini Uçuşları Durdurdu

İran Air havayolları şirketinin, Avrupa ülkelerine uçuşlarını iptal ettiği bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararı sonrasında İran Air hava yolları şirketinin, Avrupa ülkelerine uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Yazerlu, "AB'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde , İran Air, Mahan Air ve Saha Airlines hava yolu şirketlerine yönelik yaptırım kararı sonrasında, İran Air, iniş izni alamayacağı nedeniyle Avrupa ülkelerine uçuşlarını iptal etmiştir" ifadelerini kullanıldı.

AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara dün yaptırım kararı almıştı. İngiltere de aynı gün İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı nedeniyle İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararları açıklamıştı.

Kaynak: AA