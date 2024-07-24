Irak Hükümetinden PKK Talimatı: Resmi Yazışmalarda "Yasaklı Örgüt" Denilecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılması talimatını verdi.

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Irak Hükümetinden PKK Talimatı: Resmi Yazışmalarda "Yasaklı Örgüt" Denilecek

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı. Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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Irak Hükümetinden PKK Talimatı: Resmi Yazışmalarda "Yasaklı Örgüt" Denilecek Irak Hükümetinden PKK Talimatı
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