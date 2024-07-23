AKP'li İsmin Sözleri Çok Konuşulacak! 'Öldüren Yasa'yı Hakaretle Savundu

AKP’nin önerdiği ve sokak hayvanlarının katledilmesinin yasalaştırılmaya çalışıldığı kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen teklif, onaylanması için TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

Teklifin ilk öne sürüldüğü andan itibaren tepki toplamasına rağmen AKP kanadından destek vardı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, komisyon geçen teklifi işte bu sözlerle savundu:

"Bu kanun “şov yapma” denilen acılı annelerimizin, “sen kimsin” denilerek toplantıdan kovulan yüreği yanık babalarımızın mücadelesinin bir eseridir. Başka Mahralar, Tunahanlar aynı akıbeti yaşamasın diyen sessiz çoğunluğun, Gazi Meclisi’mizi tepinme sahasına çeviren azgın azınlığa karşı zaferidir. Milletimizin sesine kulak vererek hazırlanan bu kanun teklifi inşallah en kısa sürede Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak."