İNANILMAZ! Ekmek paketlerinden fare kalıntıları çıktı!

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinde siyah fare kalıntılarının tespit edildiği duyuruldu.

Şirket yetkilileri, bu ekmeği tüketenler arasında herhangi bir hastalık belirtisi gösterenin olmadığını belirtti.

Kemirgen kalıntılarının ürünlere nasıl bulaştığına dair bir soruşturma başlatıldı ve şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı açıklandı.

Şirketin yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize yaşattığımız sıkıntıdan dolayı derin bir özür dileriz. Benzer durumların tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yapılan soruşturma sebebiyle durduruldu.

Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki birçok markette satılıyor ve PASCO Shikishima'nın ürünleri ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.