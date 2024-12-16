Husiler'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrial’e balistik füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu saldırıyı doğrularken füzelerin İsrail'e ulaşmadan imha edildiğini aktardı.

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Husiler'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in Yafa kentindeki askeri bir hedefe balistik bir füze fırlattıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısını doğrulayarak, füzenin İsrail’e ulaşmadan imha edildiğini aktardı.

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Kaynak: İHA

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