ABD'de Okula Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ABD'de Okula Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi. Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi.

Polis, "Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için" ifadelerini kullandı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

2023 YILINDA 349, 2024 YILINDA 322 OKULA SALDIRI

Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor. ABD'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.

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Kaynak: İHA

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