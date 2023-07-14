Hollywood 60 yıl sonra greve gidiyor

ABD'de sinema oyuncuları temsilcisi SAG-AFTRA ile Hollywood stüdyoları arasındaki müzakereler için tanınan sürenin dolması ve oyuncu sendikasının grev önerisinde bulunması nedeniyle oyuncuların greve gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Oyuncular sendikasının büyük stüdyolarla görüşmelerin kesildiğini ve temsil ettiği 160 bin oyuncunun perşembe günü erken saatlerde grevdeki yazarlara katılabileceğini açıklamasının ardından Hollywood, altmış yıldan uzun bir süredir sektör genelinde ilk kez grevin eşiğine geldi.

Hollywood'daki televizyon ve sinema oyuncularını temsil eden SAG-AFTRA, yaptığı açıklamada, müzakere kurulunun, sözleşme görüşmeleri için gece yarısına kadar olan sürenin dolmasının ardından oybirliğiyle grev kararı aldığını duyurdu.

Grev olasılığı, Hollywood'un en büyük sendikası, büyük stüdyolar ve yayın hizmetleri arasında bir ay süren ve oyuncuların yapay zekâ dijital dublörleri için ücretlendirilmesi gibi konuların tartışıldığı gergin müzakerelerin ardından geldi.

SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "SAG-AFTRA iyi niyetle müzakere etti ve sanatçıların ihtiyaçlarını yeterince karşılayan bir anlaşmaya varmak için istekliydi, ancak AMPTP'nin sendikanın en önemli tekliflerine verdiği yanıtlar, bu sektöre yaptığımız büyük katkılara hakaret ve saygısızlık oldu" dedi.