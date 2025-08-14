Hollanda’da Sıcak Hava Balonu Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Friesland ilinde yaşandı. İçinde 34 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yeşillik bir alana sert iniş yaptı. Yetkililer, balonun hızla yere çarptığını ve büyük panik yaşandığını aktardı.

Yetkililer, kazada 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını açıkladı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA