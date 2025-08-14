Hollanda’da Sıcak Hava Balonu Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hollanda’nın Friesland ilinde sıcak hava balonu kazası meydana geldi. 34 kişinin bulunduğu balonun sert iniş yapması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Son Güncelleme:
Hollanda’da Sıcak Hava Balonu Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Friesland ilinde yaşandı. İçinde 34 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yeşillik bir alana sert iniş yaptı. Yetkililer, balonun hızla yere çarptığını ve büyük panik yaşandığını aktardı.

Hollanda’da Sıcak Hava Balonu Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Resim : 1

Yetkililer, kazada 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını açıkladı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hollanda ölüm
Son Güncelleme:
'Onları Epstein Tanıştırdı' Demişti... Melania Trump'tan Hunter Biden'a 'İftira' Davası Melania Trump'tan Hunter Biden'a 'İftira' Davası
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı
İflastan Daha Yeni Kurtulmuştu: Dev Hava Yolu Şirketi Tekrardan Batma Tehlikesinde! Dev Hava Yolu Şirketi Batma Tehlikesinde
Rusya’dan Yeni Hamle! WhatsApp Yerine Yeni Uygulama: Kullanmak Zorunlu, Tüm Telefonlara Yüklü Gelecek Rusya’dan Yeni Uygulama Hamlesi
Trump'tan Zirve Öncesi Putin'e Tehdit Gibi Sözler: 'Savaşı Bitirmezse Sonuçlara Katlanacak' Trump'tan Zirve Öncesi Putin'e Tehdit Gibi Sözler
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!