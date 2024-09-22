Hizbullah'tan Şoke Eden Saldırı: Füzeleri Yeraltında Sakladılar, İsrail'in Ruhu Bile Duymadı

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırıları sürerken, Orta Doğu’da gerilim azalmıyor. Son gelen bilgilere göre, Hizbullah, İsrai’in Lübnan sınırına 30 kilometre yakınlıktaki liman kenti Hayfa’yı vurdu. Karşılıklı saldırıların ardından iki ülke sınırındaki ateş tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. El Cezire muhabiri, İsrail'i hedef alan füzelerin yer altında saklandığını aktardı.

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz hafta çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına

yanıt verdi. Hizbullah’ın 115 füze ateşlediği Hayfa’da panik hakim olurken, İsrail’in kuzey bölgesindeki okullar tatil edildi.

Günün erken saatlerinde İsrail’e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksinin bombalandığını bildirdi. Açıklamada, “İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazı ve telsizleri patlatmasıyla başlattığı saldırılara ilk yanıtın verildiği kaydedildi. Açıklamada, İsrail’in saldırıları ‘acımasız katliam’ olarak nitelendirildi.

İSRAİL'İ VURAN FÜZELER YER ALTINDA SAKLANMIŞ

Al Jazeera muhabiri Zeyna Khodr, İsrail'i vuran füzelerin yeraltında saklandığını öne sürdü.

Hizbullah ise, bu sabah hedef aldığı Hayfa'daki Ramat David hava üssü ile Rafael savunma şirketinin fabrikalarının saldırıdan önce drone'la kaydedilmiş görüntülerini yayınladı.

İSRAİL 85 ROKET FIRLATILDIĞINI AÇIKLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi. IDF, “Roketlerin bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İSRAİL’E BİR SALDIRI DA DOĞU’DAN

Irak'taki İran yanlısı gruplar, İsrail'in hem kuzeyine hem de en güneydeki şehri Eilat'a kamikaze silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırdı.

Irak'tan fırlatılan kamikaze drone'lar Suriye hava sahasından geçip İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yöneldi.

Golan Tepeleri'nin güneyindeki yerleşimlerde siren sesleri duyulurken, hemen ardından patlamalar gerçekleşti.

İsrail ordusu Irak'tan gönderilen kamikaze SİHA'ların hava sahasına girmeden engellendiğini açıkladı.