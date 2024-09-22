'YouTube'un Kralı'na 54 Sayfalık Dava! Korkunç İddialar Sonunu Getirecek mi?

YouTube'da en fazla aboneye sahip olan "MrBeast" kanalının sahibi Jimmy Donaldson hakkında 54 sayfalık bir dava açıldı. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Beast Games'de yer alan beş kadın yarışmacı, MrBeast'in MrB2024 isimli yapım şirketine ve Amazon'a karşı yasal işlem başlattı. Yarışma yayınlanabilirse bin katılımcı 5 milyon dolarlık ödül için yarışacak.

Mahkeme belgesinde; yarışmacılara, özellikle ve kalabalık bir ortamda, kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik yapıldığı iddia edildi. Belgede ayrıca katılımcıların yetersiz beslendiği ve aşırı yorgun olduğu yönünde bilgiler de yer aldı. Yemeklerin ara sıra ve çok az sağlandığı ve bunun yarışmacıların sağlıklarını tehlikeye attığı öne sürüldü. Ayrıca, davalıların "cinsel taciz kültürü ve bu kültürü besleyen bir çalışma ortamı oluşturduğu" iddia edildi.

'20 SAAT BOYUNCA YEMEK VERMEDİLER'

CNBC-e'nin aktardığına göre; ağustos ayında programın katılımcılarından biriyle görüşerek, sette birkaç hastaneye yatış olduğunu ve bir kişiye 20 saatten fazla süre yemek verilmediğini bildirdi. Yarışmacılar ayrıca, ilaçlarını zamanında almadıklarını da iddia etti.

MRBEAST GİDEREK BÜYÜYOR

YouTube'da 316 milyon aboneye sahip MrBeast, tartışmalarla dolu bir yıl geçirdi ancak her seferinde zararsız çıkmayı başardı. Temmuz ayında MrBeast, eski yardımcı sunucusu Ava Kris Tyson'ın bir genci taciz etmekle suçlanmasının ardından dedektif tuttu. Ava, suçlamaları reddetse de geçmiş davranışları için özür diledi.

MrBeast'in hayırseverlik girişimleri de eleştirilere maruz kaldı ve "samimiyetsiz" bulundu. Durum böyle olsa da imparatorluğu büyümeye devam ediyor. Davanın ortaya çıktığı gün, KSI ve Logan Paul ile yeni bir gıda serisi işbirliğini duyurdu. 2024 yılı itibarıyla net serveti ise 500 milyon dolar.

Kaynak: CNBC-e