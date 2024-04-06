Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki sınır hattındaki askeri mevzilere 8 saldırı gerçekleştirdi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlediği saldırılarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in işgali altındaki bölgelerde bulunan askeri üslerin füze ve uygun silahlarla hedef alındığı belirtildi. Saldırıların detaylarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan Zibdin askeri üssünün füze ve uygun silahlarla, Kfar Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevziisinin Burkan füzesiyle, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri üssün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Şlomi yerleşim biriminde askerlerin toplandığı bir noktanın ağır topçu atışlarıyla ve Burkan füzesiyle, Malikiye mevziisi ve Ştula yerleşim birimlerinin de Burkan füzesiyle vurulduğu ifade edildi.