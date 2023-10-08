Hizbullah açıkladı: İsrail'in üç bölgesini toplar ve güdümlü füzelerle hedef aldık

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ise Gazze'ye "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlatarak karşılık verdi.

Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve esir alındığı karşılıklı saldırılar bugün de sürüyor. Son olarak Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Şebaa Çiftlikleri bölgesindeki 3 İsrail alanını hedef aldık" denildi. Hizbullah, saldırının çok sayıda top ve güdümlü füzeyle yapıldığını ve hedeflerin doğrudan vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah liderlerinden Şeyh Muhammed Yezbek, ''Bugün fetihlerin kaçınılmaz olduğu gözüküyor.'' açıklamasında bulundu.

ÇATIŞMALAR LÜBNAN SINIRINA TAŞINDI

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Bu gelişmeyle birlikte çatışmalar Lübnan sınırına da taşınmış oldu.

LÜBNAN HİZBULLAHI'NDAN AÇIKLAMA

Lübnan'daki İslami Direniş tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Haksızlığa uğratıldıkları için kendileriyle savaşılanlara (savaşma) izni verilmiştir. Ve şüphesiz Allah onlara zafer vermeye kadirdir."

İşgal altındaki Lübnan topraklarımızdan geriye kalanları özgürleştirme yolunda ve muzaffer Filistin direnişinin yanı sıra mücadeleci ve sabırlı Filistin halkıyla dayanışma içinde, İslami Direniş'in şehit lideri Haj Imad Mughniyeh'in grupları, işgal altındaki Lübnan Şebaa Çiftlikleri'ndeki üç "İsrail" bölgesine saldırdı:

Gruplarımız çok sayıda top mermisi ve güdümlü füzeyle Radar, Zabdin ve Ruwaisat Al-Alam askeri alanlarını doğrudan hedef aldı.

"Azîz ve Hakîm olan Allah'tan başka zafer yoktur."