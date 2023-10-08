Afganistan'da 6.3'lük deprem: Yüzlerce kişi öldü

Afganistan'da meydana gelen 6,3'lük depremde ilk belirlemelere göre 215 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da 6.3'lük deprem: Yüzlerce kişi öldü

Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, basına yaptığı açıklamada, Herat'taki depremler nedeniyle şu ana kadar sadece Herat Devlet Hastanesine 500 yaralının getirildiğini belirtti.

Muin, depremlerde hayatını kaybedenlerinin sayısının 215'e çıktığını bildirdi.

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

YARALI SAYISI 1000'İ GEÇTİ

Aşari, depremler nedeniyle şimdiye kadar 120 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, yaralı sayısının da 1000'i geçtiğini aktarmıştı.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

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