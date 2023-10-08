Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı!

Hamas tarafından öldürülüp kamyonet kasasında gezdirilen kadının, İsrail'de bir müzik festivaline katılmak için ülkeye gelen Alman turist olduğu ortaya çıktı.

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Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı!

Hamas'ın şiddetli saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve ardından militanların üzerine oturup alay ettiği, bir kamyonetinin arkasında cansız ve yarı çıplak bedeni sergilenen kadının Alman dövme sanatçısı olduğu belirlendi.

Daily Mail'in aktardığına göre 30 yaşındaki Shani Louk'un İsrail'de barış için düzenlenen bir festivale katılmak için ülkeye geldiği ve Hamas'ın saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Vücudu bir kamyonun arkasında sergilenen Louk'un görüntüleri tüm dünyada infiale neden olurken, Hamas cesedin İsrailli bir kadın askere ait olduğunu iddia etmişti. Dün gece saatlerinde ise Tomasina Weintraub-Louk, cesedin kuzenine ait olduğunu ve bacağındaki dövmeden onu tanıdığını ifade etti.

Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı! - Resim : 1

Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı! - Resim : 2

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Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı! Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı!