Hindistan’daki Uçak Kazasının Kara Kutusundan İlk Veriler Alındı! ‘Ölüm Yolculuğunun’ Şifreleri Çözülecek

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New Indian Express gazetesinin, Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre, kazayı araştıran ekipler, Air India uçağının kara kutularından veri elde etmeyi başardı. Yapılan açıklamada, kara kutuların bellek modülüne güvenli bir şekilde erişildiği belirtildi.

Yetkililer, veri analizinin sürdüğünü ve elde edilen bilgilerin, kazanın meydana geliş sürecini detaylı biçimde ortaya koymaya yardımcı olmasının beklendiğini ifade etti. Bu analizlerin, hem havacılık güvenliğini geliştirmek hem de benzer kazaların önüne geçmek için kritik önemde olduğu vurgulandı.

Söz konusu kara kutuların, uçağın düşmesinden birkaç gün sonra olay yerinde bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'da Air India’ya ait "AI 171" sefer sayılı yolcu uçağı, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra, Meghani Nagar adlı yerleşim alanına düşmüştü.

Kazada, uçakta bulunan 229 yolcu ve 12 mürettebatın yanı sıra bölgede yaşayan 29 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA