Hindistan'daki Silahlı Saldırıda Can Kaybı Arttı
Hindistan'daki turist grubuna düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Hindistan’ın Keşmir bölgesinde silahlı şahısların saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.
Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde dün turistlere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya, yaralananların sayısının ise 17'ye yükseldiği kaydedildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Suudi Arabistan'a yaptığı iki günlük ziyareti yarıda keserek bu sabah Yeni Delhi'ye döndüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: