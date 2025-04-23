Hindistan'daki Silahlı Saldırıda Can Kaybı Arttı

Hindistan'daki turist grubuna düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Son Güncelleme:
Hindistan'daki Silahlı Saldırıda Can Kaybı Arttı

Hindistan’ın Keşmir bölgesinde silahlı şahısların saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde dün turistlere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya, yaralananların sayısının ise 17'ye yükseldiği kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Suudi Arabistan'a yaptığı iki günlük ziyareti yarıda keserek bu sabah Yeni Delhi'ye döndüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hindistan Saldırı
Son Güncelleme:
Papa Francis'in Cenazesine Hangi Liderler Katılacak? Birer Birer İlan Ediyorlar Papa Francis'in Cenazesine Hangi Liderler Katılacak? Birer Birer İlan Ediyorlar
Zelenskiy'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! 'Masaya Oturmaya Hazırız' Zelenskiy'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! 'Masaya Oturmaya Hazırız'
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı