Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama, 17 Ölü

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama, 17 Ölü

Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangının, fabrika binasının bir kısmının çökmesine neden olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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